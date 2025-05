Conte Juventus: ci sarà un tentativo per il tecnico del Napoli! L’indiscrezione lascia i tifosi senza parole, ecco cosa succederà

Conte Juventus: probabile un tentativo per il tecnico dei partenopei! L’indiscrezione lascia i tifosi bianconeri senza parole, ecco cosa può succedere

Il giornalista Gianluca Di Marzio a Sky, ha commentato così la suggestione Antonio Conte per la panchina della Juventus nella prossima stagione. Ecco le sue dichiarazioni sul suo possibile ritorno in bianconero.

LE ULTIME IN CASA JUVE – «Dipende da come finisce la stagione. Se Tudor arriva quarto, penso abbia la possibilità di rimanere. Non sono sicuro che sarà lui l’allenatore della Juventus in caso di Champions ma il feeling c’è: il rapporto con Giuntoli è buono e credo che il dirigente rimarrà insieme a Chiellini. Credo che Tudor abbia questa possibilità, poi non è sicuro che sarà lui anche con la Champions e credo che la Juventus un tentativo per Conte proverà a farlo, perché credo che possa rappresentare l’uomo del rilancio, fermo restando che ha un contratto con il Napoli e potrà farlo solo se tra lui e il Napoli avvenga una separazione».

