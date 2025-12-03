Conte non ha dubbi: «Penso che sia passata la squadra che meritava di più. Ora dobbiamo recuperare per la partita di campionato. Su Lucca...»

Conte sicuro: «Penso che sia passata la squadra che meritava di più. Dobbiamo recuperare per la partita di campionato»

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida giocata allo stadio Diego Armando Maradona. Il match contro il Cagliari di Fabio Pisacane, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026, ha offerto diversi spunti. Queste le dichiarazioni del tecnico azzurro riportate da CagliariNews24:

ANALISI SULLA GARA – «C’è stata una serie interminabile di calci di rigore. Anche l’anno scorso contro il Modena abbiamo vinto ai rigori, ma questa volta è stata sicuramente molto più dura. Sono stati bravi sia i giocatori del Napoli che quelli del Cagliari a tirare i rigori. Penso che sia passata la squadra che meritava di più».

CAMBI E COMPLIMENTI A CAPRILE – «C’è stata grande energia, poi qualcuno è calato nel secondo tempo. Ci stava, visto che in molti non giocavano da un po’. Ho rimediato a questo con delle sostituzioni, che ci hanno portato ad avere tre occasioni dove è stato bravo Caprile. Ora dobbiamo recuperare per la partita di campionato».

VALUTAZIONI E LUCCA – «Sappiamo anche che saremo valutati in base al risultato, dovremo continuare a fare quello che stiamo facendo: grande sinergia, compattezza e responsabilità di tutti. Lucca? Ha fatto gol, deve continuare a lavorare in maniera dura ed importante per cercare di essere una buona alternativa».

