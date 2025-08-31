Napoli Cagliari, Conte nel post gara: «Abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza, cercando di trovare le giuste situazioni per fare gol. Su Elmas e Hojlund...»

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo quella che è stata la partita di Serie A Napoli Cagliari

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore della Napoli Antonio Conte ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Napoli Cagliari di Serie A.

PAROLE – «Il pensiero al gol di Anguissa? Ho detto ‘Finalmente’, anche perché la partita l’abbiamo vista tutti: sono quelle partite dove corri un grandissimo rischio di perderla, invece io sarei stato contento anche dello 0-0. L’ho detto anche ai ragazzi. Abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza, cercando di trovare le giuste situazioni per fare gol. Poi ci sono partite in cui prendi e la tiri in porta facilmente, altre dove fai fatica: oggi sembrava stregata la porta. Abbiamo trovato un Cagliari molto difensivo, non me l’aspettavo così difensivo. Però siamo stati bravi, abbiamo perseverato e avuto pazienza, non abbiamo concesso ripartenze… Ripeto, queste sono le classiche partite che rischi di perdere, quindi ho fatto i complimenti ai ragazzi: stiamo crescendo a livello di mentalità, cattiveria, attenzione. La squadra ci ha creduto fino alla fine, sentiva che il risultato era ingiusto e che premendo prima o poi poteva capitare qualcosa di importante. È accaduto a 20 secondi dalla fine, ma anche prima abbiamo avuto diverse occasioni da sfruttare. Ripeto, sono molto contento. Cosa chiedo all’attaccante? Quando capitano squadre che si abbassano in maniera così importante, con due linee di calciatori, quello dove devi essere bravo è girare palla da una parte all’altra. O trovare poi la filtrante, e chiedo al centravanti di essere la boa, il punto di riferimento, oppure sul cross di riempire l’area. Oggi lo abbiamo fatto. Forse non siamo stati puntualissimi su tutti i cross, soprattutto su alcuni messi da Spinazzola e Politano, però sono partite dove devi avere pazienza e non farti prendere dalla frenesia. Abbiamo trovato delle situazioni che però poi vanno finalizzate. Per quanto riguarda Lucca, ripeto che è stato preso per crescere e imparare con Lukaku, poi Romelu si è fatto male e quindi deve accelerare. Deve continuare a lavorare così come sta facendo, in maniera, seria, e deve capire bene come entrare bene in determinati meccanismi della squadra»

ELMAS E HOJLUND – «Arriverà Elmas che è un giocatore che magari oggi in panchina ci avrebbe dato una mano, perché poteva dare un cambio a un centrocampista. Dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Lukaku. Stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, sapendo che stiamo completando una rosa che l’anno scorso non esisteva per fare le competizioni che abbiamo quest’anno».