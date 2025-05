Napoli, De Laurentiis parla di Conte: «Se resterà a Napoli? Uno deve stare bene in un certo ambiente. Se non sta bene e soffre…»

Napoli, De Laurentiis torna a parlare del tecnico Conte: «Se resterà a Napoli? Uno deve stare bene in un certo ambiente». Le dichiarazioni

Dopo la vittoria dello Scudetto, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato del futuro del tecnico Conte. Ecco cos’ha detto sul tecnico accostato alla panchina anche alla Juventus. Le parole:

CONTE – DE LAURENTIIS – «La scelta di Antonio Conte la inseguivo da anni. Si era stabilito tra di noi un ottimo rapporto, di rispetto. Quando gli aveva chiesto di aiutarci a novembre mi disse che avrebbe preferito venire a giugno per costruire qualcosa di importante e così è stato. Resterà a Napoli? Sono domande da fare in un matrimonio? Uno non vuole mai sapere se la moglie o il marito metterà le corna. Ognuno spera che le parti siano rispettose. Uno deve stare bene in un certo ambiente. Se non sta bene e soffre l’ambiente deve cambiare aria. C’è un rapporto straordinario, di grande responsabilità e lo ringrazio proprio per questo. Vincere al Sud non è una cosa facilissima soprattutto quando uno cerca di tenere i conti a posto.».