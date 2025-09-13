Conte: «I nuovi sono pronti, ma servirà pazienza. Fantacalcio? Siamo all’assurdità». Le dichiarazioni del tecnico del Napoli

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di questa sera con la Fiorentina. Le sue parole.

PRIMO SNODO STAGIONALE – «E’ arrivato il momento della verità. Inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi perché nelle prime due patite ci siamo basati più sulle certezze dell’anno scorso».

INSERIMENTO NUOVI – «Ora ci saranno da inserire i ragazzi nuovi. Ci vorrà pazienza, ci vorrà comprensione nel caso in cui dovessero esserci degli errori. Chiaramente questi ragazzi arrivano con grandi aspettative che porta la maglia che ha uno scudetto. Dobbiamo essere tolleranti nei giudizi. Abbiamo cercato di completare la rosa per affrontare la nuova stagione con tanti impegni, cosa che l’anno scorso non abbiamo fatto. Avevamo la necessità di completarla».

CRESCITA – «Sarà l’anno in assoluto più complesso. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi in una piazza importante, dove oggi ci sono delle aspettative alte perché c’è stato lo scudetto, anche se inaspettato. I ragazzi avranno bisogno di tempo. Da parte mia devo cercare di migliorare questi ragazzi nel minor tempo possibile. Il gruppo base deve dare una mano perché siamo al secondo step del progetto e lo stiamo facendo con lo scudetto sul petto: cosa non preventivabile».

FORMAZIONE – «L’assenza di Rrahmani sarà importante dato che l’anno scorso le ha giocate tutte. E’ uno dei perni di questa squadra, ma, come ho detto prima, giocando ogni tre giorni più le Nazionali, il rischio infortuni sarà più alto. Abbiamo cercato di prepararci a queste eventualità. Sono arrivati Beukema e Marianucci, già domani potremo vedere in campo i nuovi. Abbiamo anche la necessità di farli giocare».

FANTACALCIO – «Siamo arrivati all’assurdità anche. Ci chiedono tramite tutti di far giocare qualcuno. Pensate se posso stare ad ascoltare chi gioca al fantacalcio…».

BUONGIORNO – «Viene da un’operazione. Aveva recuperato, ha lavorato queste due settimane. E’ pronto per giocare. Gli manca il campo da un bel po’, è tanto che non gioca da titolare, ma tutte queste sono incognite che devono essere messe in preventivo e affrontate».

ELMAS E HOJLUND – «Sono stati anche in Nazionale. Li ho visti bene. Sono pronti. Più ci si sarà spazio per lavorare, più ci saranno miglioramenti. Ma noi ne abbiamo bisogno subito».

MERET E MILINKOVIC – «Abbiamo ottimi portieri. Alex è una garanzia, è stato il portiere dei due scudetti e in più ora abbiamo preso Vanja. Viene da una realtà diversa. Sta lavorando, si sta integrando e cercheremo di trovare tempo e modo per dargli spazio. Ha caratteristiche diverse rispetto a Mere».

FIORENTINA – «Sono nella Fiorentina stessa. Negli ultimi tre anni ha fatto due finali europee e una semifinale e una finale di Coppa Italia. Ha affrontato sempre l’impegno europeo, ottenendo anche ottimi risultati. C’è una base importante. Hanno fatto un ottimo mercato. La considero una delle sette-otto squadre che lotteranno per dare fastidio».

ANGUISSA – «C’è stato l’infortunio di Lukaku quindi abbiamo dovuto sopperire a questo infortunio, facendo qualcosa di diverso. Alcune strategie, quindi, sono state riviste. Elmas è stato preso proprio perché è molto duttile e può ricoprire diversi ruoli, come l’esterno e il centrocampista. Ha giocato martedì, ci ha messo un po’ per tornare, ma si è allenato quindi è a disposizione. Sta bene».