Conte: «Abbiamo dominato, ma questa cosa non può succedere. Su Hojlund dico…». Le parole del tecnico azzurro dopo la Fiorentina

Antonio Conte ha commentato così a Sky la vittoria del suo Napoli al Franchi contro la Fiorentina.

PARTITA – «Abbiamo dominato, non possiamo andare in affanno come nel finale dopo il goal che abbiamo concesso. Quando giochi così le partite devono essere chiuse fino alla fine, l’ho detto ai ragazzi. Hojlund ha 22 anni, lo abbiamo preso dal Manchester United, secondo me ha un potenziale importante che può migliorare. Si vede che ha buonissime prospettive».

FIORENTINA – «Gli attaccanti devono tenere botta e poi cercare di attaccare lo spazio quando il campo è aperto. Tutti hanno fatto una prestazione attenta, abbiamo fatto giocare pochissimo la Fiorentina che ha patito la pressione che abbiamo esercitato. De Gea è stato bravo. La Fiorentina per 3 anni è arrivata in semifinale di Conference, 2 in finale, poi anche la Coppa Italia. Non sono bravini, sono bravi e sono attrezzati per il triplo impegno».

Il tecnico ha poi parlato anche a DAZN: «Molti ragazzi, finita la partita sta facendo lavoro di scarico. Noi quello che vogliamo fare è continuare a crescere e alzare l’asticella. Chiaramente siamo all’inizio, abbiamo introdotto tanti calciatori perché avevamo per forza la necessità di riempire la rosa e vogliamo avere quella mentalità. Chi è appena arrivato si sta adeguando. Abbiamo bisogno dei ragazzi nuovi. Saranno il presente. Le prestazioni di chi ha giocato per la prima volta sono state buone prestazioni».

DE BRUYNE – «Abbiamo cercato di trovare una soluzione un allenatore bravo deve trovare una soluzione. Lobotka e Anguissa e tutti i centrocampisti sono stati importanti nella vittoria dello scudetto. L’arrivo di De Bruyne faceva presupporre che dovesse andare via. Il ruolo di Kevin è perfetto: a lui piace la palla e fare movimento. Per quello che riguarda la pressione: anche lo scorso anno la facevamo, andavamo alti. Andando avanti con lo stesso gruppo e la stessa idea, pressare ti espone a dei rischi e gli altri giocano. Bisogna essere bravi. De Bruyne è un po’ il genio, stiamo cercando di ritagliargli un ruolo nuovo che sia congeniale a quello che ci può dare. Vede delle situazioni che difficilmente vedono altri».

CHAMPIONS E ANGUISSA – «Champions? Andremo da buoni alunni a studiare dai maestri sperando di superarli. Palla persa sul 3-0 su Anguissa? Dobbiamo stare sul pezzo fino alla fine. Non mi ha soddisfatto sicuramente la parte finale. Io voglio bene a tutti: sono un papà, loro sanno ciò che è positivo e cosa dobbiamo fare per migliorare».