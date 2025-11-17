Hanno Detto
Conte Napoli, Caressa non ha dubbi: «Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio»
Conte Napoli, Caressa svela a sorpresa «Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio». Le parole
Durante la cerimonia di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, Fabio Caressa ha affrontato il tema delicato del rapporto tra Antonio Conte e il gruppo squadra del Napoli. Il giornalista ha evidenziato come all’interno dello spogliatoio si percepisca una frattura, seppur non totale, che sta complicando il legame tra l’allenatore e i suoi giocatori.
PAROLE – «L’impatto lo deciderà il rapporto tra Conte e i giocatori. Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio, altrimenti questa settimana Conte non se la sarebbe presa. Conoscendolo, però, credo si sia preso una pausa per sé più che altro». ».
«Nella vita capita che se pensi in continuazione ai tuoi loop mentali e ti rivolgi solo a te stesso, senza confrontarti con la vita di tutti i giorni, diventa difficile uscire dai problemi. Allegri ha una definizione: ‘Cazzeggio creativo’. Lui dice che dopo un po’ che pensi alla stessa cosa, devi andare al bar e parlare con gli amici. Altrimenti, la cosa diventa occlusa nel tuo animo e diventa irrisolvibile. Conte credo sia voluto uscire da quel loop per trovare soluzioni nuove anche con i suoi giocatori».
LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno
Italia Norvegia, parla Bonucci: «Siamo concentrati su questa sera. C’è tanto entusiasmo. Dobbiamo continuare a tenere alto l’entusiasmo»
Kane ammette: «Pallone d’Oro? Potrei segnare 100 goal in stagione, ma se non vinco la Champions League o la Coppa del Mondo…»
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...