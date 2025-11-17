Conte Napoli, Caressa non ha dubbi: «Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio»

Conte Napoli, Caressa svela a sorpresa «Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio». Le parole

Durante la cerimonia di presentazione del Gran Galà del Calcio AIC, Fabio Caressa ha affrontato il tema delicato del rapporto tra Antonio Conte e il gruppo squadra del Napoli. Il giornalista ha evidenziato come all’interno dello spogliatoio si percepisca una frattura, seppur non totale, che sta complicando il legame tra l’allenatore e i suoi giocatori.

PAROLE – «L’impatto lo deciderà il rapporto tra Conte e i giocatori. Per me è evidente che c’è stata una rottura almeno parziale con lo spogliatoio, altrimenti questa settimana Conte non se la sarebbe presa. Conoscendolo, però, credo si sia preso una pausa per sé più che altro». ».

«Nella vita capita che se pensi in continuazione ai tuoi loop mentali e ti rivolgi solo a te stesso, senza confrontarti con la vita di tutti i giorni, diventa difficile uscire dai problemi. Allegri ha una definizione: ‘Cazzeggio creativo’. Lui dice che dopo un po’ che pensi alla stessa cosa, devi andare al bar e parlare con gli amici. Altrimenti, la cosa diventa occlusa nel tuo animo e diventa irrisolvibile. Conte credo sia voluto uscire da quel loop per trovare soluzioni nuove anche con i suoi giocatori».

