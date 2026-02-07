Conte prima di Genoa Napoli: «Voglio vedere la reazione della squadra all’infortunio di Di Lorenzo. De Rossi un predestinato! Ecco come sta Lukaku»

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua poco prima dell’inizio del match di campionato contro il Genoa

Intervenuto nel corso del prepartita di Genoa Napoli, il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, ha presentato così la sfida valevole per il 24° turno di Serie A 2025/26. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

CHE PARTITA MI ASPETTO? QUANTI MINUTI HA NELLE GAMBE LUKAKU? – «Sentivo prima le parole di Giaccherini che parlava di una squadra che, soprattutto in casa, ha ritrovato entusiasmo e lo stesso De Rossi lo ha definito il loro fortino. Sappiamo benissimo delle difficoltà che incontreremo oggi ma siamo preparati. Non cambieremo modo di giocare, andando a cercare di rubare palla, pressando alto, e fare ciò che abbiamo sempre fatto. Recuperiamo un giocatore, che è Rrahmani, e ne abbiamo perso uno, che per noi è molto importante, non solo sul campo ma anche fuori per cosa rappresenta, che è Di Lorenzo. Voglio vedere la reazione della squadra a questa perdita. Noi proprio nelle difficoltà dobbiamo esaltarci, dando delle risposte. Lukaku? Sta procedendo questo percorso di recupero, sapete benissimo quanto è mancato al Napoli e quanto sta mancando. E’ fermo da metà agosto. Ha bisogno di trovare ritmo, intensità. Bisogna avere pazienza con lui, dargli i giusti tempi sapendo che è un infortunio grave e che non posso forzare la mano. Sono sensazioni che deve sentire il giocatore. Speriamo possa essere più disponibile per noi, per usarlo con Hojljund nei 3 davanti… Ci sono tante soluzioni ma ancora non è il Romelu che conosciamo».

LEGGI ANCHE: De Rossi a Dazn: «Emozionante sfidare mostri sacri come Conte, ecco cosa vogliamo fare oggi. Amorim è meglio di me!»

LE PAROLE DI DE ROSSI SU DI ME? – «Di Daniele posso parlare solo bene. Stiamo parlando di un predestinato a livello di panchina, ho avuto il piacere di allenarlo in Nazionale, un ragazzo a posto, che ha il papà che fa l’allenatore. Farà sicuramente una grande carriera. Mi fa piacere quando vengano riconosciute alcune cose. Alla fine i calciatori sono le uniche persone attendibili quando devono dare un giudizio su qualcuno».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano