Convocati Bologna per il Torino, le scelte di Italiano: 3 assenze tra i rossoblù! L’elenco completo per il match di domani in campionato

In vista della delicata sfida valida per la 25ª giornata di Serie A, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Torino. Il tecnico rossoblù, che attraversa il momento più complesso della sua gestione sotto le Due Torri, ha chiamato a raccolta 21 calciatori per tentare il riscatto. Pesano le assenze per il match contro i Granata: oltre ai difensori Lorenzo De Silvestri e Torbjørn Heggem, fermati da problemi fisici, l’allenatore dovrà rinunciare anche a Tommaso Pobega. Il centrocampista ex Milan, infatti, è out per squalifica, riducendo le opzioni in mediana.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski

Difensori: Casale, Helland, Lucumi, Joao Mario, Miranda, Vitik, Zortea

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe