Convocati Cremonese per il Genoa, le scelte di Nicola: l’elenco completo

2 minuti ago

Convocati Cremonese per il Genoa, le scelte di Nicola: l’elenco completo dei grigiorossi per la sfida del 25° turno di Serie A 2025/26

In vista della cruciale sfida salvezza contro il Genoa, la Cremonese ha reso nota la lista dei convocati. Il tecnico Davide Nicola, specialista in imprese disperate, dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti per la trasferta. Non saranno della partita il centrocampista Warren Bondo, il mediano Michele Collocolo, il difensore Momo Faye e il centrale Federico Ceccherini.

Tra le notizie positive per i Grigiorossi, spiccano però i ritorni dell’esterno belga Jari Vandeputte e del capitano Matteo Bianchetti. I due veterani sono pronti a dare il loro contributo fondamentale per strappare punti vitali in ottica permanenza nella massima serie.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

I CONVOCATI – Audero, Silvestri, Nava, Luperto, Baschirotto, Bianchetti, Terracciano, Pavesi, Folino, Thorsby, Pezzella, Barbieri, Zerbin, Floriani Mussolini, Vandeputte, Maleh, Payero, Grassi, Djuric, Vardy, Moumbagna, Bonazzoli, Sanabria.

