Convocati Francia, ecco le scelte del ct Didier Deschamps per le qualificazioni mondiali di novembre: la lista completa

Convocati Francia, la lista scelta dal ct Deschamps per le qualificazioni mondiali di novembre: ecco tutti i nomi

È tempo di nazionali e, come sempre, di convocazioni. Didier Deschamps ha diramato la lista dei giocatori chiamati per le ultime due sfide della Francia nelle qualificazioni ai Mondiali: contro l’Ucraina al Parco dei Principi e contro l’Azerbaigian a Baku.

Tra i convocati spiccano alcune assenze importanti. Oltre a Dembélé, non ci sarà Adrien Rabiot, ancora fermo ai box per infortunio. Restano fuori anche Kephren e Marcus Thuram, reduci da problemi fisici dopo i recenti impegni con Juventus e Inter.

Il CT francese ha invece confermato la presenza di Mike Maignan, oltre a Kone e Nkunku, che avranno l’occasione di mettersi in mostra in queste ultime e decisive giornate di qualificazione.

Convocati Francia

Le scelte in porta sono quelle di Chevalier, Maignan e Samba. In difesa i nomi sono quelli di Digne, Gusto, Lucas e Theo Hernandez, Konaté, Saliba, Koundé e Upamecano.

A centrocampo Camavinga, Kanté, Koné, Olise e Zaire-Emery. In avanti Akliouche, Barcola, Cherki, Ekitiké, Kolo Muani, Mateta, Mbappé e Nkunku.

