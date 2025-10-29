Convocati Genoa, le scelte di Vieira non lasciano alcun dubbio. La situazione - Calcio News 24

Convocati Genoa, ecco le scelte di Vieira in vista della gara contro la Cremonese. Il punto

Il tecnico del Genoa CFC, Patrick Vieira, ha annunciato la lista ufficiale dei Convocati Genoa per la sfida contro la Cremonese. La vigilia di questa importante gara porta buone notizie per i tifosi rossoblù: tornano infatti a disposizione due giocatori che erano mancati nelle ultime settimane, Enrico Marcandalli e Nicola Stanciu.

Analizzando nel dettaglio la lista dei Convocati Genoa, troviamo:

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Carboni, Cuenca, Ellertsson, Frendrup, Gronbaek, Malinovskyi, Masini, Messias, Onana, Stanciu, Thorsby.

Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Venturino, Vitinha.

La decisione di Vieira di includere questi nomi nella lista dei Convocati Genoa evidenzia la volontà di poter contare su tutte le risorse disponibili. Il rientro di Stanciu, in particolare, rappresenta un elemento tattico di grande valore per il centrocampo: la sua capacità di gestire i tempi di gioco e di dare qualità alla manovra può rivelarsi determinante. Allo stesso modo, la presenza di Marcandalli in difesa restituisce equilibrio e nuove opzioni nella retroguardia rossoblù.

Con la rosa quasi al completo, i Convocati Genoa offrono a Vieira ampie possibilità di scelta sia per l’undici titolare sia per le eventuali rotazioni nel corso della gara. La partita contro la Cremonese si presenta come un banco di prova importante, e la profondità della lista dei Convocati Genoa potrebbe fare la differenza sul piano fisico e mentale.

I tifosi del Genoa accolgono con entusiasmo la pubblicazione dei Convocati Genoa, sperando che il ritorno di alcuni giocatori chiave possa contribuire a dare nuova energia alla squadra. Vieira, dal canto suo, appare intenzionato a mantenere alta la concentrazione e a sfruttare al meglio tutte le soluzioni a disposizione, alternando esperienza e giovani promesse.

In conclusione, i Convocati Genoa per la sfida contro la Cremonese rappresentano un segnale positivo per l’ambiente rossoblù. Il gruppo è compatto, motivato e pronto a lottare per conquistare un risultato importante, con la fiducia che il rientro dei giocatori recuperati possa garantire maggiore equilibrio e continuità in questa fase cruciale della stagione.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A