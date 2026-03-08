Convocati Genoa per la Roma, due rientri fondamentali per De Rossi: la lista completa dei calciatori rossoblù a disposizione per il match

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha ufficialmente diramato l’elenco dei giocatori convocati per l’attesa sfida di questa sera contro la Roma. L’allenatore si prepara ad affrontare l’importante appuntamento di campionato potendo contare su due preziosi rientri.

Ci sono infatti buone notizie per il mister rossoblù, che ritrova pienamente a disposizione per il delicato match sia Otoa che Norton-Cuffy. I due atleti sono pronti a dare il loro contributo alla causa e ad aiutare la squadra in campo.

Al contrario, scorrendo la lista diramata dal club, non compaiono i nomi di altri due elementi della rosa: l’infortunato Baldanzi, ancora fermo ai box, e Siegrist, entrambi costretti a saltare l’incontro odierno.

Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.

Difensori: Gecaj, Otoa, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez, Zatterstrom.

Centrocampisti: Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Masini, Onana.

Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha.