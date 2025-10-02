Convocati Germania, Nagelsmann ha sorpreso tutti con quelle scelte! - Calcio News 24

Convocati Germania: Nagelsmann sorprende, fuori Bisseck e spazio ai giovani

La Nazionale tedesca si prepara ad affrontare le prossime sfide di qualificazione per il Mondiale 2026, ma una delle sorprese della lista dei convocati Germania è l’assenza di Yann Bisseck, giovane difensore dell’Inter. Nonostante le ottime prestazioni del centrale, che sta giocando regolarmente con la squadra nerazzurra, Julian Nagelsmann ha scelto di non convocarlo per le partite in programma, optando invece per nuovi volti da testare nel suo reparto difensivo. Di conseguenza, Bisseck resterà a Appiano Gentile per continuare a lavorare con il suo allenatore Cristian Chivu, mentre la Germania si prepara ad affrontare le sfide cruciali.

Nella lista ufficiale dei convocati, il commissario tecnico della Germania ha chiamato i seguenti giocatori per rinforzare la squadra e puntare alla qualificazione diretta:

Portieri:

Oliver Baumann (TSG Hoffenheim)

(TSG Hoffenheim) Finn Dahmen (Augusta)

(Augusta) Alexander Nübel (Stoccarda)

Difensori:

Robert Andrich (Bayer Leverkusen)

(Bayer Leverkusen) Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Ridle Baku (RB Lipsia)

(RB Lipsia) Nathaniel Brown (Eintracht Francoforte)

(Eintracht Francoforte) Robin Koch (Eintracht Francoforte)

(Eintracht Francoforte) David Raum (RB Lipsia)

(RB Lipsia) Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Jonathan Tah (FC Bayern Monaco)

Centrocampisti:

Karim Adeyemi (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Nadiem Amiri (Magonza)

(Magonza) Serge Gnabry (FC Bayern Monaco)

(FC Bayern Monaco) Leon Goretzka (FC Bayern Monaco)

(FC Bayern Monaco) Joshua Kimmich (FC Bayern Monaco)

(FC Bayern Monaco) Jamie Leweling (Stoccarda)

(Stoccarda) Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Aleksandar Pavlović (FC Bayern Monaco)

(FC Bayern Monaco) Angelo Stiller (Stoccarda)

(Stoccarda) Florian Wirtz (FC Liverpool)

Attaccanti:

Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

(Borussia Dortmund) Jonathan Burkardt (Eintracht Francoforte)

(Eintracht Francoforte) Nick Woltemade (Newcastle United)

L’allenatore Nagelsmann ha scelto di convocare giocatori di esperienza e altri più giovani, in un mix che dovrebbe permettere alla Germania di affrontare al meglio la fase di qualificazione. La selezione include elementi come Joshua Kimmich, Leon Goretzka e Serge Gnabry che, con la loro esperienza in campo internazionale, rappresentano colonne portanti della squadra. Allo stesso tempo, l’inclusione di giovani promesse come Karim Adeyemi e Florian Wirtz punta a dare freschezza e vitalità alla Nazionale.

Nonostante l’assenza di Bisseck, il tecnico tedesco ha deciso di puntare su un mix di veterani e giovani talenti, per un futuro in cui la Germania spera di essere protagonista nel panorama calcistico mondiale.