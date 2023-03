Convocati Juve per l’Inter: ok Di Maria e Chiesa, c’è un altro assente

Convocati Juve per il match di domani contro l’Inter: la lista dei giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso nota la lista dei giocatori convocati per il big match di domani con l’Inter.

Sciolti i nodi sui due giocatori in dubbio, Leonardo Bonucci e Fabio Miretti: c’è il difensore bianconero, non il centrocampista. Out gli infortunati Alex Sandro, Pogba, Milik e Kaio Jorge, oltre allo squalificato Kean. Regolarmente presenti Di Maria e Chiesa.