Convocati Juve per lo Sporting Lisbona: torna a disposizione dei bianconeri Paul Pogba. Ma anche due assenti

La Juventus ha comunicato la lista dei convocati per il match di Europa League di oggi con lo Sporting Lisbona.

Torna a disposizione Paul Pogba, presente in lista così come Vlahovic dopo i problemi riscontrati. Fuori De Sciglio come annunciato da Allegri, oltre ad Alex Sandro.