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Convocati Lazio per il Bologna, le scelte di Sarri: c’è un recupero fondamentale per i biancocelesti!

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Published

11 minuti ago

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Maurizio Sarri

Convocati Lazio per il Bologna, le scelte di Sarri: un recupero fondamentale per i biancocelesti! L’elenco completo dei calciatori a disposizione

Tra le partite di domani c’è Bologna Lazio, e il tecnico dei biancocelesti, Maurizio Sarri, ha diramato la propria lista dei convocati per la sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

Tutti gli occhi sono puntati sul Renato Dall’Ara, dove domani alle 15 andrà in scena una sfida che promette spettacolo: Bologna contro Lazio per la 30a giornata di Serie A 2025/26. Il tecnico biancoceleste, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati per l’importante incontro. Di seguito, vi riportiamo i nomi dei giocatori chiamati a scendere in campo nella trasferta emiliana. Da segnalare il rientro di Alessio Romagnoli.

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Portieri: Furlanetto, Giacomone, Motta;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Provstgaard;
Centrocampisti: Belahyane, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov».

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