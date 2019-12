Convocati Sassuolo per il Brescia: ancora out Consigli e Defrel

Il Sassuolo domani affronterà il Brescia per recuperare la settima giornata di Serie A: ecco la lista dei convocati di De Zerbi

Il Sassuolo domani affronterà il Brescia per recuperare la settima giornata di Serie A. Roberto De Zerbi convoca 25 giocatori per il match delle 20.45: ancora out Consigli e Defrel.

PORTIERI

56 Gianluca PEGOLO

63 Stefano TURATI

64 Alessandro RUSSO

DIFENSORI

2 MARLON

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MÜLDÜR

19 Filippo ROMAGNA

22 Jeremy TOLJAN

31 Gian Marco FERRARI

33 Alessandro TRIPALDELLI

35 Stefano PICCININI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

8 Alfred DUNCAN

10 Filip DJURICIC

14 Pedro OBIANG

23 Junior TRAORÈ

36 Luca MAZZITELLI

68 Mehdi BOURABIA

73 Manuel LOCATELLI

ATTACCANTI