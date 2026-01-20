Ultime Notizie
Copenaghen-Napoli streaming gratis? Dove vederla in tv in chiaro
Bentornata Champions League! Dopo un mese e più di pausa, la massima competizione europea di calcio torna con la 7° giornata della Fase-Campionato. Tra le partite di oggi merita particolare attenzione Copenaghen-Napoli. Si tratta di un match decisivo per il destino degli azzurri.
I partenopei sono infatti aggrappati alla speranza di riuscire a centrare l’obiettivo di entrare nelle prime 24 classificate, così da garantirsi un posto nei playoff. Al momento sono in 23° posizione: serve a tutti i costi una vittoria.
Andiamo a scoprire dunque dove vedere Copenaghen-Napoli in streaming.
Guarda Copenaghen-Napoli su NOW
Copenaghen-Napoli streaming gratis? Tutte le info
Dove vedere la Champions League in TV? Per quanto riguarda la partita in questione, la sfida delle 21:00, in programma al Parken Stadium della capitale danese, sarà disponibile in streaming su NOW, il servizio online di Sky. Per accedere alla diretta è necessario attivare il Pass Sport, disponibile in due opzioni: 14,99 € al mese con vincolo annuale e pagamento mensile oppure 29,99 € per un mese senza impegno.
L’abbonamento comprende non solo Copenaghen-Napoli, ma anche:
- Tutte le competizioni UEFA (Champions, Europa League, Conference League);
- Serie A Enilive, Serie C, Premier League, Bundesliga, Ligue 1;
- Tennis con US Open, ATP Tour, WTA Tour, ATP Finals e WTA Finals, oltre a Wimbledon;
- Formula 1 e MotoGP in esclusiva;
- Basket italiano e internazionale (NBA, EuroLeague, EuroCup, Serie A LBA).
Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale di NOW. Nessuna possibilità di vederla invece in streaming gratuito: nel calendario della Champions League su TV8 in chiaro non rientra il match dei partenopei.
Guarda Copenaghen-Napoli su NOW
Copenaghen-Napoli: le probabili formazioni
Il Copenaghen si disporrà con la consueta linea difensiva a quattro e un modulo di partenza 4-2-3-1, pronto però a trasformarsi in 4-4-2 a seconda delle fasi di gioco. Elyounoussi agirà alle spalle della punta Dadason, mentre sulle corsie laterali troveranno spazio Larsson e Robert.
L’emergenza infortuni nel Napoli non si placa. La doppia lesione per Rrahmani e Politano li rende entrambi indisponibili: nel reparto arretrato toccherà quindi a Buongiorno, con Beukema verso la conferma e Di Lorenzo impiegato a tutta fascia.
Sulla trequarti restano aperti due scenari. Da una parte l’ipotesi di Spinazzola avanzato, in tandem con Elmas – rientrato dopo l’influenza – a supporto di Hojlund, con Olivera o Gutierrez pronti a presidiare la corsia sinistra. In alternativa, Conte potrebbe affidarsi a Vergara come uomo tra le linee. Lang resta fuori, sempre più vicino alla partenza.
Indisponibile anche Neres, che salterà pure la sfida con la Juventus, mentre c’è un rientro: Lukaku ha recuperato completamente ed è nuovamente a disposizione.
COPENAGHEN (4-2-3-1): Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, López; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Spinazzola, Elmas; Hojlund. All. Conte.