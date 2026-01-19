Napoli, parla Conte: «Domani è una partita decisiva. Hojlund? Giocatore molto importante per noi. Sugli infortuni…»

Napoli, le dichiarazioni del tecnico azzurri Antonio Conte a Sky Sport e in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions

Riecco la Champions League nel suo primo appuntamento del 2026. Dopo le prime sei giornate della League Phase, le squadre tornano in campo per affrontare le ultime due, decisive, sfide del nuovo format.

Antonio Conte, prima di aprire la conferenza stampa, ha anticipato alcuni temi della sfida contro il Copenaghen intervenendo ai microfoni di Sky Sport.

PAROLE – «Quella di domani è una partita importante, decisiva. Sappiamo il percorso che stiamo facendo in Champions. Copenaghen cercheremo la vittoria, un altro risultato non sarebbe positivo”. Ha poi continuato con una battuta: “Cosa c’era nella borsetta che ho portato? Medicine per tutti. Cerchiamo di trovare soluzioni, tutti insieme dovremo fare qualcosa di importante»

LUKAKU E INFORTUNI – «È da due giorni che si è inserito con noi, non so se ha dei minuti e quanti ne abbia. Adesso sta iniziando ad allenarsi con la squadra a ritmi più intensi. Già che è con noi è importante ma non vi aspettate quanta disponibilità abbia. Attaccanti che non segnano? L’importante è fare gol, chi lo fa è relativo. Attaccanti poi.. uno ce n’è. Infortuni? Oggi ha parlato il dottore, quando ci sono problemi gravi ci vuole tempo. Molti di questi infortuni sono figli della casualità, da Meret che si è fatto male saltando a Neres»

SFIDA DI DOMANI – «Il discorso è stato molto chiaro con i ragazzi: cerchiamo di concentrarci su chi c’è e di trovare delle soluzioni. Mi auguro che domani quello che abbiamo fatto in questi due giorni di preparazione riusciamo a portarlo in campo. Abbiamo perso Rrahmani e Politano nell’ultima partita e Neres ha un problema alla caviglia che non riusciamo a risolvere. Quando accadono cose imponderabili diventa difficili ma noi dobbiamo giocarci le nostre opportunità con tutto ciò che abbiamo. So di avere un gruppo di ragazzi che ha sempre risposto in maniera importante soprattutto nelle difficoltà»

MERCATO – «Se mi aspetto nuove energie? Io penso che in questo momento parlare di cose fuori dal contesto della partita non sia opportuno. Con il club c’è piena sintonia, sappiamo di cosa abbiamo bisogno per cercare di affrontare questa seconda parte di stagione nel modo giusto. Su Hojlund posso solo che parlare bene. Capisce bene i modi di posizionarsi e di attaccare nonostante abbia solo 22 anni. È un giocatore molto importante per noi, deve mantenere questa mentalità e questa dedizione»

