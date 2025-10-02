Mondiale per Club
Coppa delle Campionesse FIFA 2026: ecco dove si giocherà la fase finale del torneo
Londra diventa il palcoscenico della fase finale della Coppa delle Campionesse FIFA 2026, con quattro match che assegneranno il titolo
La FIFA ha ufficializzato una decisione di grande rilievo per il calcio femminile internazionale: la fase finale della Coppa delle Campionesse 2026 si disputerà a Londra, dal 28 gennaio al 1° febbraio 2026. La capitale inglese, già teatro di eventi calcistici di portata mondiale, ospiterà quattro partite decisive che assegneranno il prestigioso trofeo.
Le decisioni del Consiglio FIFA
Durante la stessa riunione, il Consiglio FIFA ha annunciato anche altre novità:
- Azerbaigian e Uzbekistan saranno i Paesi co-organizzatori della Coppa del Mondo FIFA U-20 2027.
- Sono state definite le date della Coppa d’Africa femminile CAF 2026, che si svolgerà dal 17 marzo al 3 aprile.
Queste scelte confermano la volontà della FIFA di ampliare la diffusione del calcio femminile e giovanile, portando grandi eventi in aree geografiche emergenti.
Con questa assegnazione, Londra si conferma capitale del calcio internazionale. Dopo aver ospitato finali di Champions League e partite decisive di Europei e Mondiali, la città si prepara ad accogliere un evento che contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo del calcio femminile nel panorama sportivo mondiale.
La Coppa delle Campionesse FIFA 2026 promette dunque spettacolo, emozioni e una cornice di pubblico che renderà indimenticabile questa edizione.
