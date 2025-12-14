Calcio Estero
Coppa Intercontinentale, il Paris Saint-Germain ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un’altra pedina fondamentale
Il Paris Saint-Germain non conosce soste. Appena rientrati a Parigi dopo la vittoria per 3-2 sul campo del Metz, i giocatori di Luis Enrique hanno subito rifatto le valigie per volare in Qatar, dove mercoledì affronteranno il Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale. Per il club parigino sarà la quinta finale del 2025, ulteriore conferma di una stagione fin qui intensa e ricca di impegni ad alto livello.
Il tecnico spagnolo ha diramato la lista dei 22 convocati, con alcune notizie di rilievo. Spicca il ritorno di Ousmane Dembélé, assente negli ultimi giorni a causa di un problema influenzale, così come quello di Marquinhos, che aveva accusato un fastidio fisico nella recente sfida di Champions League contro il Bilbao. Presenze importanti per un PSG che vuole alzare un altro trofeo internazionale.
Da segnalare anche la convocazione di Ibrahim Mbaye: l’attaccante è stato chiamato dal Senegal per la Coppa d’Africa, ma prenderà regolarmente parte alla finale prima di raggiungere la propria nazionale.
I convocati del PSG
Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Khvicha Kvaratskhelia, Fabian Ruiz, Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Vitinha, Lee Kang-In, Lucas Hernandez, Senny Mayulu, Nuno Mendes, Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Warren Zaire-Emery, Matvey Safonov, Quentin Ndjantou, Ibrahim Mbaye, Willian Pacho, João Neves, Renato Marin.
