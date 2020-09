Coppa Italia femminile 2020/2021: i gironi e le date

Coppa Italia femminile 2020/2021: sorteggiati i gironi per la coppa nazionale. Ecco i dettagli e il regolamento

Sorteggiati i gironi della Coppa Italia femminile 2020/21 presso la sede federale di via Po 36. I raggruppamenti prenderanno via il prossimo 27 settembre.

Coppa Italia femminile: il sorteggio

Gruppo A: Florentia, Hella Verona, Cittadella

Gruppo B: Inter, Lazio, Brescia

Gruppo C: Fiorentina, San Marino, Riozzese

Gruppo D: Empoli, Ravenna, Chievo Verona

Gruppo E: Juventus Women, Pink Bari, Pomigliano

Gruppo F: Milan, Orobica, Cesena

GRUPPO G: Sassuolo, Napoli, Pontendera

GRUPPO H: Roma femminile, Tavagnacco, Roma Calciofemminile

Il regolamento

Le 24 società ammesse ai gironi disputeranno due partite ciascuna, suddivise su tre giornate con gara unica, e giocherà in casa la squadra peggio classificata in graduatoria. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

– Prima giornata: riposa la squadra con la posizione migliore in graduatoria;

– Seconda giornata: riposa la squadra con la seconda migliore posizione in graduatoria;

– Terza giornata: si incontrano le due squadre che non si sono affrontate in precedenza.

Al termine della fase a gironi, le squadre classificate in prima posizione di ciascun gruppo accedono ai quarti di finale.