ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Josè Mourinho non si presenta in conferenza stampa, l’allenatore della Roma non ha gradito alcune scelte dell’arbitro

José Mourinho non andrà in conferenza stampa. L’allenatore, dopo aver parlato a Mediaset, ha deciso di non parlare con i giornalisti presenti allo stadio.

Il portoghese non ha gradito alcune scelte dell’arbitro, come il cartellino a Zaniolo, ed ecco la decisione di saltare la conferenza post partita.