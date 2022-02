Roma, Tiago Pinto: «Zaniolo? Dobbiamo tutelarlo, è il patrimonio del calcio italiano»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Roma, Tiago Pinto dichiara: «Nicolò è un bambino d’oro, è un patrimonio della società e del calcio italiano»

Tiago Pinto ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della sfida di Coppa Italia contro l’Inter. Le parole del diesse gialloroso:

TIAGO PINTO – «Zaniolo è un patrimonio della Roma e del calcio italiano, deve essere tutelato. Se guardiamo i suoi numeri non sembra sia un attaccante, ma un difensore centrale. Il nostro mestiere è lavorare con lui tutto il giorno, il nostro mestiere è tutelarlo, ma deve farlo anche il calcio italiano. Lui è un bambino d’oro e tutti quelli che sono lontano da lui non devono giudicare il suo comportamento e atteggiamento, è veramente un ragazzo per bene e noi siamo sempre al suo fianco».