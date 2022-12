Corea del Sud, Bento: «Affronteremo se non la migliore, una delle migliori generazioni del calcio portoghese»

Paulo Bento, commissario tecnico della Corea del Sud, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Portogallo

PAROLE – «Affroneremo se non la migliore, una delle migliori generazioni del calcio portoghese. Dobbiamo andare alla ricerca della partita migliore e provare, fino all’ultimo, a fare tutto ciò che le nostre possibilità ci consentono di vincere la partita contro una grande selezione. In Oltre ad avere i favori del pronostico, il Portogallo è già qualificato. Possiamo solo vincere, ma ripeto ancora una volta che questa è la sfida. Una sfida bella, attraente, che ci metterà alla prova, e non ho dubbi che i nostri giocatori daranno tutto fino all’ultimo minuto, è un gol difficile, ma lo era già prima dell’inizio del Mondiale».