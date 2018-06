Corea del Sud-Germania, Gruppo F dei Mondiali di Russia 2018: le info per vedere la partita in streaming e diretta tv, probabili formazioni, precedenti, info e curiosità

Corea del Sud-Germania, insieme a Messico-Svezia, chiude il Gruppo F dei Mondiali di Russia 2018. Nel girone è tutto decidere, con tutte e quattro le squadre ancora in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale del torneo; per questo obiettivo, la Germania (3 punti) è chiamata alla vittoria sulla Corea del Sud (0 punti), anche se ai tedeschi potrebbe bastare un pareggio in caso di sconfitta della Svezia (3) contro il Messico (6). Le possibilità di qualificazione dei sudcoreani sono invece appese a un filo: alla Nazionale asiatica potrebbe infatti non bastare una vittoria contro la Germania (in tal caso si dovrà verificare la contemporanea sconfitta della Svezia e la miglior differenza reti sui gialloblù e i tedeschi, attualmente a +2 sui sudcoreani).

Corea del Sud-Germania, in programma mercoledì 27 giugno alle ore 16 alla Kazan Arena di Kazan, verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1 (anche in HD sul canale 506 del digitale terrestre). La gara potrà poi essere seguita anche in streaming su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile direttamente dal sito di Mediaset. Ricordiamo inoltre che la partita sarà disponibile in diretta testuale live sul nostro sito con ampio pre-partita, quindi sintesi, pagelle ed approfondimenti alla fine.

Corea del Sud-Germania, probabili formazioni

QUI COREA DEL SUD – Sudcoreani alla ricerca dell’impresa disperata: il ct Tae-yong dovrebbe riproporre la formazione già vista e schierata col 4-4-2; l’unico dubbio riguarda la presenza a centrocampo del capitano Ki Sung Yueng: non al meglio, al suo posto potrebbe giocare dall’inizio Ja-cheol Koo. in attacco, confermata la presenza della ‘stella’ Son in coppia con Lee.

QUI GERMANIA – Il ct Joachim Low dovrà fare a meno dello squalificato Boateng e di Sule, reduce dalla frattura al setto nasale. In difesa è pronto a tornare Hummels (superati i problemi al collo); a centrocampo, a far coppia con Kroos, Gundogan dovrebbe essere preferito a Khedira. Previste novità in avanti con lo schieramento già visto nel secondo tempo giocato contro la Svezia: così, spazio a Reus, Muller e Werner dietro alla punta centrale Gomez.

COREA DEL SUD (4-4-2): Hyen Woo; Lee Yong, Jang Hyun Soo, Kim Yong Gwon, Kim Min Woo; Moon Seon Min, Ju Sejong, Ki Sung Yueng, Hwang Hee Chan; Lee Jae Sung, Son Heung Min.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Hummels, Rudiger, Hector; Gundogan, Kroos; Muller, Reus, Werner; Gomez.

Corea del Sud-Germania, curiosità e statistiche

I precedenti tra Corea del Sud e Germania sono 3: bilancio di due vittorie tedesche e una asiatica.

e sono 3: bilancio di due vittorie tedesche e una asiatica. L’ultima sfida tra le due Nazionali è datata dicembre 2004: in amichevole giocata a Busan, vittoria sudcoreana per 3-1. Ai Mondiali , invece, gli altri due precedenti con altrettanti successi tedeschi: nel torneo statunitense del 1994 (2-0 ai gironi) e a Seul nel 2002 (1-0 in semifinale).

, invece, gli altri due precedenti con altrettanti successi tedeschi: nel torneo statunitense del 1994 (2-0 ai gironi) e a Seul nel 2002 (1-0 in semifinale). La Corea del Sud sta partecipando al suo decimo Mondiale di calcio. Il primo fu disputato nel 1954, mentre il miglior risultato arrivò nel torneo giocato in casa nel 2002 (quarto posto).

sta partecipando al suo decimo di calcio. Il primo fu disputato nel 1954, mentre il miglior risultato arrivò nel torneo giocato in casa nel 2002 (quarto posto). La Germania è al suo 19esimo Mondiale : Campione nel 1954, 1974, 1990 e 2014, la selezione tedesca non è mai scesa sotto al terzo posto negli ultimi quattro tornei mondiali disputati.

è al suo 19esimo : Campione nel 1954, 1974, 1990 e 2014, la selezione tedesca non è mai scesa sotto al terzo posto negli ultimi quattro tornei mondiali disputati. Il ct tedesco Joachim Low, con la gara contro i sudcoreani, raggiungerà la sua 17esima presenza da allenatore in Coppa del Mondo, un numero che lo pone nella top ten dei selezionatori più presenti ai Mondiali (il primo è un altro tedesco, Helmut Schon, con 25 partite).

Corea del Sud-Germania, l’arbitro della partita

Corea del Sud-Germania sarà diretta dall’arbitro statunitense Mark Geiger. Classe 1974, è alla sua seconda esperienza ai Mondiali dopo la manifestazione di Brasile 2014. Nell’attuale torneo russo ha già diretto Portogallo-Marocco (1-0); alla prima direzione della Nazionale maggiore sudcoreana, Geiger ha invece già arbitrato una volta la Germania: nella Confederations Cup 2017 contro l’Australia (successo tedesco per 3 a 2).

Leggi anche: MONDIALI RUSSIA 2018: IL TABELLONE COMPLETO

Leggi anche: MONDIALI 2018: PROBABILI FORMAZIONI TERZO TURNO