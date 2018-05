Atalanta, coreografia per Gasperini: «Lunga vita al Gasp» – FOTO

La coreografia della curva dell’Atalanta prima della sfida con il Milan è tutta per il tecnico ex Genoa e Inter: «Lunga vita a Gasperini!»

Il rapporto simbiotico tra l’Atalanta e l’allenatore Gian Piero Gasperini si dimostra anche con le coreografie. Quest’oggi il tecnico della Dea non siede in panchina per via della squalifica ricevuta dopo la sfida contro la Lazio della settimana scorsa, a guidare l’Atalanta oggi c’è Gritti, mentre il Gasp va in tribuna a godersi la partita e il tifo caloroso dei sostenitori bergamaschi. Che questo pomeriggio, poco prima della sfida delle ore 18 contro il Milan, hanno dato il via ad una magnifica coreografia per onorare il giusto tributo alla stagione dell’Atalanta del Gasp, ancora in lotta per un posto in Europa League.

Da pochi minuti è iniziata Atalanta-Milan della 37ª del campionato di Serie A, un vero e proprio spareggio per l’Europa League. Prima del fischio d’inizio del match la curva dell’Atalanta ha esposto una gigantografia del proprio allenatore con un messaggio che non lascia spazio a particolari interpretazioni: «Lunga vita a Gasperini». Il tecnico ha gradito questo elogio da parte della curva e le telecamere lo hanno colto sorridente mentre applaudiva la coreografia dei sostenitori della Dea.