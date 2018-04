Coreografia Inter, la Curva Nord cita Vasco Rossi – FOTO

Coreografia Inter, i tifosi nerazzurri citano Vasco Rossi e la sua Vivere: la foto dello spettacolo a San Siro per il derby della Madonnina contro il Milan

Coreografia Inter, come da tradizione è spettacolo allo stadio San Siro in occasione del derby della Madonnina. Si sta giocando in questi minuti Milan-Inter, gara valida per il recupero della 27^ giornata di Serie A 2017/2018 e la Curva Nord ha deciso di citare il tifoso nerazzurro vip Vasco Rossi e la sua celebre ‘Vivere‘.

Se la coreografia della Curva Sud rossonera è da battaglia, i sostenitori nerazzurri hanno optato per un biscione e un enorme striscione che recita una delle rasi della canzone del Blasco: «e sorridere dei guai, così come non hai fatto mai». Ecco la foto della coreografia in Curva Nord: