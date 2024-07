Corradi Italia U19: «Abbiamo avuto una OTTIMA REAZIONE, abbiamo iniziato nel MIGLIOR MODO POSSIBILE»

Le parole di Bernardo Corradi, commissario tecnico dell’Italia U19, dopo la vittoria in rimonta agli Europei con la Norvegia

Bernardo Corradi ha commentato la vittoria dell‘Italia U19 agli Europei di categoria contro la Norvegia in rimonta per 2-1 con i gol di Di Maggio e Zeroli. Di seguito le sue parole.

«Questo è l’Europeo, le difficoltà che si incontrano le conoscevamo e per questo è una vittoria ancora più importante. Abbiamo giocato su un campo che non premiava le nostre caratteristiche (dimensioni ridotte, ndr) con la Norvegia che con la sua fisicità riusciva a pressare e coprire bene. Siamo andati sotto nel punteggio, ma ho continuato a dire ai ragazzi di continuare a giocare: è stata una delle migliori reazioni che ho visto da questa squadra. Abbiamo cominciato con una vittoria e non c’era modo migliore: ora abbiamo altre due partite per conquistare il passaggio del turno. Contro l’Irlanda del Nord sarà un’altra partita non facile: dovremo giocare meno palle lunghe e più palla a terra per esaltare le nostre caratteristiche».