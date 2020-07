Correa: «Ho voglia di giocare e aiutare la Lazio»

Joaquin Correa ha parlato prima del match contro il Cagliari: le dichiarazioni dell’attaccante della Lazio

Joaquin Correa, attaccante della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel prima della sfida contro il Cagliari.

«Ho tanta voglia di giocare, ho subito un infortunio brutto e in un momento delicato della stagione, ma ora penso ad aiutare la squadra fino alla fine. Sarebbe bello vincere stasera, non è importante chi segna, l’importante sono i tre punti che stiamo aspettando da un po’ per finire la stagione con entusiasmo. Il Cagliari gioca bene, ha davanti giocatori di qualità e sono intensi. Noi però dobbiamo fare il nostro gioco per fargli male. Speriamo di riuscirci visto che da un po’ di partite facciamo fatica».