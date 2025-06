Inter, Correa saluta i nerazzurri: «Sono sicuro che continuerete a vincere trofei e giocare finali»

Inter, Correa saluta così i nerazzurri: «Sono sicuro che continuerete a vincere trofei e giocare finali». Le dichiarazioni dell’attaccante

Joaquin Correa ha iniziato la sua avventura all’Inter con una doppietta contro l’Hellas Verona, ma il suo percorso in nerazzurro è stato segnato da pochi momenti di gloria e diversi periodi di difficoltà. Dopo essere stato acquistato dalla Lazio nell’estate del 2021, ha concluso la sua esperienza milanese con il passaggio al Botafogo a parametro zero. Prima di voltare pagina, l’argentino ha voluto dedicare un saluto ai tifosi interisti, condividendo sui social una compilation dei suoi gol accompagnata da un messaggio speciale:

IL MESSAGGIO – «Ciao Inter, ciao Neroazzurri! Porterò con me tanti bei ricordi così come momenti negativi che mi hanno fatto crescere come giocatore e soprattutto persona. Sono sicuro continuerete a vincere trofei, giocare finali e portare in alto il nome di questa società. Con determinazione e orgoglio, come abbiamo fatto noi in questo anni! Un grande in bocca al lupo».