Corsa Champions: ecco il calendario di Roma, Lazio e Inter

La corsa Champions arriva al rush finale: la Roma ha il calendario migliore ma le semifinali porteranno via energia, all’ultima giornata c’è Lazio-Inter

Il campionato è arrivato alle battute finali e se la lotta scudetto appare indirizzata verso il 7° trionfo consecutivo della Juventus, la corsa Champions è tutt’altro che decisa. Quando mancano 6 giornate alla fine ci sono tre squadre, raccolte nello spazio di 1 punto, che si giocano due posti per l’accesso alla massima competizione europea. Al momento la classifica vede la Roma terza a 61 punti, a pari merito con la Lazio che però è in svantaggio negli scontri diretti. Alle loro spalle c’è l’Inter con 60 punti. A dir la verità la corsa nelle ultime settimane è stata più una camminata visto che nelle ultime tre partite Roma e Inter hanno raccolto solo 2 punti. Ha allungato il passo la Lazio che di punti ne ha raccolti 7 ma ieri sera ha perso l’occasione di scavalcare i cugini romanisti pareggiando 0-0 in un derby brutto e che i ragazzi di Inzaghi hanno rischiato anche di perdere, salvati dal palo e dalla traversa colpiti da Peres e Dzeko. A questo punto le ultime partite diventano decisive, con uno scontro diretto all’ultima giornata che potrebbe risultare decisivo.

ROMA – A conti fatti, i giallorossi sembrano avere il calendario più agevole. Nel turno infrasettimanale affronteranno il Genoa che in trasferta è tutt’altro che irresistibile. Poi se la vedranno con la Spal a Ferrara, impegno da prendere con le molle visto che i ferraresi sono in piena lotta per non retrocedere. Inoltre questa gara arriverà alla vigilia dell’andata della semifinale di Champions League con il Liverpool e la distrazione europea rischia di essere un fattore determinante. Dopo la trasferta di Anfield, la Roma giocherà in casa contro il Chievo che potrebbe ancora essere invischiato nella lotta per la salvezza, prima di giocarsi il ritorno con il Liverpool all’Olimpico. Al netto di quanto accadrà in Champions, gli uomini di Di Francesco saranno poi impegnati nella trasferta di Cagliari con gli isolani che non hanno particolari esigenze di classifica. Le ultime due sfide rischiano di diventare decisive ma molto dipenderà dal percorso delle avversarie: la Roma affronterà Juventus (in casa) e Sassuolo (in trasferta). Affrontare i bianconeri con lo scudetto già in tasca e i neroverdi con la salvezza acquisita potrebbe essere un grande vantaggio.

LAZIO – La Lazio ha un calendario decisamente più spigoloso rispetto ai cugini giallorossi, tuttavia non avendo l’impegno europeo Inzaghi potrà concentrare tutte le forze sul campionato. Il turno infrasettimanale porterà i biancocelesti a sfidare la Fiorentina reduce da una striscia di 6 risultati utili consecutivi, prima di affrontare la Sampdoria all’Olimpico. La squadra di Giampaolo non nulla da chiedere al campionato e viaggia con continui alti e bassi. A seguire ci sarà la trasferta in casa del Torino: i granata hanno quasi perso le speranze di attaccare il 6° posto ma tra le mura amiche sono un avversario temibile e Mazzarri ci tiene a chiudere al meglio il campionato. Atalanta in casa e Crotone in trasferta saranno gli ultimi scogli da superare prima di arrivare al big match dell’ultima giornata. All’Olimpico arriverà proprio l’Inter e questa gara rischia di tramutarsi in un vero e proprio spareggio Champions.

INTER – I nerazzurri, tra le tre compagini, sembra quelli più in difficoltà. Il calendario in parte sorride ai nerazzurri ma nelle prossime 6 gare ci sono 2 scontri diretti che rischiano di mettere in salita la marcia dell’Inter. Il prossimo turno vedrà gli uomini di Spalletti impegnati in casa contro il Cagliari prima di volare in casa del Chievo. Poi a San Siro arriverà la Juventus, ancora pienamente impegnata a difendere il primato in classifica e che non vorrà lasciare punti per strada. Successivamente l’Inter se la vedrà con l’Udinese, i friulani sono in crisi nera e rischiano di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere. Alla penultima i nerazzurri ospiteranno il Sassuolo che per quella data potrebbe essere già salvo. All’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto in casa della Lazio ma l’Olimpico a maggio non evoca certamente bei ricordi tra i tifosi interisti.