Corsi Empoli: «Epilogo triste, dopo 4 anni ripartiremo con i nostri concetti e valori, spero sia un arrivederci»

Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, dopo la retrocessione dei toscani in Serie B dopo 4 anni

Fabrizio Corsi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Verona che condanna i toscani alla Serie B. Di seguito le sue parole.

RETROCESSIONE – «Sono qui per salutare e per ringraziare dell’attenzione prestata. L’epilogo per noi è triste, ma è nella normalità che ogni anno si affronti il campionato di Serie A con molte probabilità di retrocedere. Stavolta è successo, dopo 4 anni, si ripartirà con i nostri concetti, la nostra filosofia e i nostri valori. Quelli che ci hanno fatto mettere più giovani di tutti in campionato. Sappiamo benissimo che i nostri non sono numeri da Serie A e dobbiamo avvalerci di certi valori, della cultura delle idee. Proveremo a rimetterci in atto e a ripartire, dopo qualche giorno per assorbire la delusione. Spero che sia un arrivederci».

NESSUN DRAMMA – «Credo ci sia una certa cultura sportiva che ha il nostro ambiente. Che si predispone a fare calcio in una certa maniera, ad accompagnare la squadra con equilibrio nelle vittorie e nelle sconfitte, ma anche nelle difficoltà che si trovano dentro un’annata. Non sempre i giovani quando esordiscono sono pronti, ma qualcosa di buono ce l’abbiamo e vorremmo continuare a ribadirlo e confermarlo. Essere di provincia ci fa apparire un po’ scomodi agli occhi di qualcuno… Io credo sia anche il bello del calcio, ma non sempre lo respiriamo questo. Non tutti ce lo fanno respirare».