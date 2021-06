Corsi punge Dionisi: «L’Empoli non era più una sua priorità»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato dell’addio di Alessio Dionisi: le sue dichiarazioni

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha parlato dell’addio di Alessio Dionisi. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

«Credo che stia firmando per il Sassuolo. È già da un po’ che abbiamo voltato pagina da questo punto di vista, per lui non eravamo più una priorità, trattenerlo avrebbe scaturito una situazione negativa».