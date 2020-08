Cosenza, tutti negativi i tamponi al secondo giro

Il Cosenza ha comunicato che sono tutti risultati tutti negativi i tamponi al secondo giro

«Hanno dato tutti esito negativo i tamponi e i test sierologici effettuati nella giornata di ieri sui tesserati del Cosenza Calcio. Le risultanze dei test sono state comunicate in queste ore e riguardano tutti i soggetti interessati compreso il tesserato del settore giovanile per il quale era stata riscontrata la positività al primo test. Il giovane calciatore resta comunque in isolamento, sotto la supervisione dello staff medico societario in stretta collaborazione con l’Autorità Sanitaria locale».