Cosmi svela: «Sono stato vicino al Cagliari in passato. Gaucci al Perugia il più grande che abbia avuto»

Cosmi svela a sorpresa: «Sono stato vicino al Cagliari in passato. Gaucci al Perugia il più grande che abbia avuto». Le parole

Serse Cosmi ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico di Perugia, Genoa e Udinese, tra le altre, ha raccontato un curioso aneddoto che lo ha visto molto vicino al Cagliari in passato. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Gaucci al Perugia è stato il mio presidente, il più grande che abbia avuto, lo consideravo come un secondo padre. Mi arrabbiavo quando gli partiva la vena e rivelava cose che sarebbero dovute rimanere dov’erano. Tra i presidenti della mia carriera ce ne sono in ex aequo tra tre-quattro, un mio amico mi disse: “Tu sei un sofisticato collezionista di presidenti”. Mi è mancato Cellino, ma ci sono andato vicino (per il Cagliari, n.d.r.)».