Costacurta: «Theo Hernandez è tornato. Il ruolo di centrale...»

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club della prestazione di ieri di Theo Hernandez contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Credo che Theo Hernandez sia tornato veramente. Da centrale ha trovato nuovi stimoli? Credo che l’abbia fatto riposare, so la differenza tra giocare terzino e centrale (ride, ndr). Capisco la differenza. C’è stato anche un grande Giroud. I due difensori centrali si sono trovati bene. Poi però c’è l’errore che il capitano del Milan non può fare sul rigore di Paredes, non può riaprire così la partita».