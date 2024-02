Costacurta consiglia: «Ecco come marcherei Zirkzee»

Le parole di Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan, sulla stagione di Joshua Zirkzee con il Bologna

Alessandro Costacurta ha parlato a Sky Sport di Joshua Zirkzee del Bologna.

PAROLE – «Uno come lui è difficile da marcare, si muove tantissimo”, ha detto il noto opinionista ed ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, che dagli studi di Sky Sport ha parlato con ammirazione del giovane attaccante olandese del Bologna. Come tenerlo? Mai in uno contro uno. Quelli così talentuosi, bravi a difendere palla, a non farsi anticipare o a suggerire la profondità vanno marcati di squadra: non ci sono tanti difensori capaci di gestire uno così in uno contro uno, le grandi difese sono tali solo se c’è aiuto reciproco. Zirkzee ha veramente tante qualità: mi sembra quasi blasfemo dirlo, ma forse il punto meno sviluppato è ancora quello della conclusione verso la porta. Nonostante sia già bravo, lì può migliorare ancora di più».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILAN NEWS 24