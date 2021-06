Courtois spazza via i dubbi: «Hazard rimarrà al Real Madrid»

Thibaut Courtois portiere del Real Madrid e del Belgio ha parlato dal ritiro della nazionale del futuro di Eden Hazard

«Eden resta al Real Madrid al 100%, non vuole lasciare la squadra. Solo la stampa madrilena scrive riguardo questo suo desiderio di andar via. È sempre un peccato vedere Eden con questi problemi fisici. Lo conosco da tanto tempo e ricordo quando immaginavamo che un giorno avremmo giocato insieme al Real Madrid. Lui vuole essere ancora un giocatore importante qui e aiutare il club a vincere titoli. Negli ultimi mesi ha lavorato a lungo a palestra, ora sta in un buono stato di forma e fisicamente è più forte di prima. In allenamento l’ho visto molto attivo, ho rivisto l’Hazard del Chelsea o del Belgio».

ANCELOTTI – «Sa che giocatore è, ora dipende da Eden dimostrare le sue qualità sul campo. Qui al Real ci sono sempre critiche e pressioni da parte di stampa e tifosi, ma lo conosco bene per dire che può gestirle e cambiare il suo destino».