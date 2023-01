Cremonese: Ballardini vuole Bertolacci per il centrocampo grigiorosso

Davide Ballardini, nuovo allenatore della Cremonese, avrà il compito di salvare i grigiorossi in Serie A e vuole un centrocampista

Davide Ballardini, nuovo allenatore della Cremonese, avrà il compito di salvare i grigiorossi in questa stagione di Serie A.

Per farlo, secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico avrebbe fatto alla società molte richieste di mercato, tra cui il centrocampista ex Genoa Andrea Bertolacci, ora in forza al Fatih Karagumruk.