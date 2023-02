Cremonese, Benassi: «Qui gruppo disponibile. Torino? Sarà speciale per me»

Marco Benassi, centrocampista della Cremonese, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida contro il Torino

«La partita con il Torino per me sarà sempre speciale, è stata la mia prima vera esperienza tra i professionisti e lì mi sono fermato 3 anni. Rimarrò per sempre legato al Torino e sarà una grande emozione affrontarlo ma farò del mio meglio per cercare di portare a casa punti per la Cremonese. Impatto a Cremona? L’impatto è stato veramente positivo: ambientarsi è stato facilissimo, ho trovato un gruppo molto disponibile e mi ha fatto sentire come se fossi qui da tempo. Con il mister ho parlato immediatamente, cercando di capire qual è la sua idea di calcio».