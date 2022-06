Cremonese, Braida: «Algoritmo? Lo conosco, ma preferisco vedere con i miei occhi i calciatori»

Ariedo Braida, dirette sportivo della Cremonese, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sull’algoritmo in fase di mercato

ALGORITMO – «Nel 1992, esattamente trent’anni fa, partecipai a una convention su come l’intelligenza artificiale avrebbe potuto migliorare i calciatori e le scelte dei dirigenti. È un argomento che conosco, ma non mi convince del tutto. La matematica è una scienza e il calcio no. «Io i giocatori li vado a vedere dal vivo e, con l’esperienza che ho, mi basta mezz’ora per decidere. Posso sbagliare, certo. Ma mi fido di più dei miei occhi che dei dati».