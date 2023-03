Cremonese, Ciofani ci crede: «La salvezza non è un’utopia»

Daniel Ciofani, attaccante e capitano della Cremonese, ha parlato della stagione e dell’obiettivo stagionale alla Gazzetta dello Sport

«Cremona aspettava da tempo questa gioia della vittoria in Serie A. Il risultato è frutto del nostro percorso di crescita. Da piccolo tifavo Milan. Salvezza? Non è un’utopia proviamo a viverlo come un sogno partendo dalla gara contro il Sassuolo. Con la Roma speriamo possa essere stata la partita della svolta».