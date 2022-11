Cremonese, Ciofani: «Ho sbagliato due rigori. Ma quel che conta alla fine è fare gol»

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato al termine del match contro la Salernitana. Ecco le dichiarazioni

Daniel Ciofani, attaccante della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Salernitana.

PAROLE – «Sono stato fortunato, ho sbagliato due rigori. Ma quel che conta alla fine è fare gol. Una rete che ci ha regalato un punto. Noi dobbiamo avere sempre la prerogativa di lottare fino all’ultimo minuto: la prima vittoria in campionato prima o poi arriverà. Sepe? Avevo pensato a come superarlo dal dischetto, ma per ben due volte mi ha chiuso lo specchio: gli ho fatto i complimenti. Se è la partita della svolta? Vediamo dalla prossima, ogni punto per noi è vitale».