Cremonese Inter, attimi di paura allo Zini: petardo vicino ad Audero e gara sospesa

Published

48 minuti ago

on

By

Cremonese Inter, esplode un petardo accanto ad Audero: match allo Zini interrotto per alcuni minuti, le ultime

Al 48′ di Cremonese‑Inter, con i nerazzurri avanti 0-2 grazie ai gol di Lautaro Martínez e Piotr Zielinski, il match del “Giuseppe Zini” è stato momentaneamente sospeso a causa di un episodio che ha generato grande apprensione.

Dal settore ospiti è infatti esploso un petardo che è caduto a pochi passi da Emil Audero, portiere della Cremonese ed ex Inter, mettendo a rischio la sua incolumità. L’arbitro Davide Massa ha immediatamente fermato il gioco per permettere allo staff medico di intervenire: il numero uno grigiorosso, stordito dallo scoppio, è stato assistito e la gara è potuta riprendere al 52′, una volta accertate le sue buone condizioni.

L’episodio ha scatenato la reazione immediata dei giocatori dell’Inter, che si sono diretti verso la curva per protestare contro il gesto. La vicenda sarà con ogni probabilità oggetto di valutazione da parte della Giustizia Sportiva, vista la gravità di quanto accaduto e i potenziali rischi evitati solo per fortuna

