Cremonese Napoli, parla Nicola nel post gara: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, la Cremonese mi è piaciuta. Da adesso in poi...»

Cremonese Napoli, le parole di Nicola nel post partita: «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, la Cremonese mi è piaciuta»

L’allenatore della Cremonese, Nicola, ha parlato a DAZN nel post partita di Cremonese-Napoli march delle 15 terminato con la vittoria per 2-0 dei campani. Ecco un estratto delle sue parole:

PAROLE – «Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, la Cremonese mi è piaciuta. I ragazzi sono stati bravi, era una partita impegnativa. Potevamo creare qualcosa nell’occasione di Bianchetti nel primo tempo, abbiamo cercato di fare tutto il possibile.

Ogni partita sarà importante da qui in poi. Baschirotto ha fatto una grande partita, nonostante i due gol di Hojlund ha avuto coraggio ad accettare l’uno contro uno. Voglio portarlo a un livello ancora più alto»

