Cremonese, Luperto si presenta: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui»

Cremonese, Luperto non ha dubbi: «Felice di essere qui. Ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui»

Arrivato da poco più di due settimane, Sebastiano Luperto si è già imposto come uno dei punti di riferimento della difesa grigiorossa. Il centrale classe ’96 è stato schierato titolare sia contro Atalanta che contro Genoa, mettendosi subito in evidenza e firmando anche un assist per Thorsby nella sfida di Bergamo.

Al termine dell’allenamento mattutino, Luperto ha preso la parola in conferenza stampa, offrendo le sue prime impressioni sull’ambiente, sul lavoro svolto finora e sulle prospettive della squadra nelle prossime settimane. Le sue parole:

Come si è evoluta la trattativa che ti ha portato a Cremona e cosa ti ha spinto a scegliere il progetto grigiorosso?

“Senza dubbio ha inciso la presenza di mister Nicola, ho parlato tanto con lui e conosco sia le sue richieste che ciò che può dare alla squadra. Mi ha detto che l’obiettivo di quest’anno è raggiungere la salvezza, per poi poter fare bene anche nel futuro. Sono felice di essere qui”.

Il calendario parla di Roma e Milan nelle prossime due partite. Come vedi queste sfide?

“Affronteremo due grandissime squadre che stanno esprimendo un grande calcio, ma sappiamo che in questo sport possono esserci delle sorprese, quindi cercheremo di fare del nostro meglio e portare a casa punti che sarebbero preziosissimi”.

In casa giallorossa il neo acquisto Malen è uno dei trascinatori. Da difensore, che sfida ti aspetti contro questo grande attaccante?

“Sta facendo benissimo, ma sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Siamo consapevoli del valore della Roma e delle sue individualità, cercheremo di metterli in difficoltà lavorando come abbiamo fatto nelle ultime partite”.

Sei arrivato in una fase delicata del campionato, con la vittoria grigiorossa che manca da qualche giornata. Che ambiente hai trovato nello spogliatoio?

“Il fatto di non vincere da qualche giornata può incidere, ma è fondamentale rimanere lucidi e avere pazienza: basta una scintilla per cambiare tutto. Stiamo lavorando nel migliore dei modi, ci faremo trovare pronti e cercheremo di accendere questa scintilla”.

Sei un difensore con tanti campionati e tante salvezze alle spalle. Quali insegnamenti ti porti dietro alla luce di questa esperienza?

“Sicuramente serve tanta dedizione nel lavoro e questo vale per qualunque obiettivo ci si prefissi nel calcio e nella vita. Serve lucidità, voglia irrefrenabile di arrivare all’obiettivo”.

Perché i tifosi della Cremo devono mantenere la fiducia in voi?

“Perché c’è bisogno di tutti, è un fattore fondamentale per la salvezza. In campo scendiamo noi, ma alle nostre spalle c’è una macchina importante al nostro servizio e soprattutto ci sono i tifosi che ci supportano. Parlo a nome mio e di tutta la squadra, è importante che anche noi diamo supporto a loro così come loro lo hanno dato sin qui a noi”.