Cremonese Roma, CLAMOROSO allo Zini: espulso il tecnico giallorosso Gasperini, ecco il motivo

Cremonese Roma, colpo di scena allo stadio Zini: espulso il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, ecco il motivo della scelta

Al minuto 62 della sfida disputata allo stadio Zini tra Cremonese e Roma, Gian Piero Gasperini è stato protagonista di un episodio che ha portato alla sua espulsione. L’allenatore ha ricevuto una doppia ammonizione che ha costretto l’arbitro a mandarlo fuori dal campo, interrompendo così la sua presenza in panchina.

La decisione del direttore di gara, Giovanni Ayroldi, è maturata a causa delle continue e insistenti proteste rivolte da Gasperini sia all’arbitro stesso sia al quarto uomo. Dopo essersi avvicinato alla panchina per richiamarlo alla calma, Ayroldi ha estratto il primo cartellino giallo come segnale di avvertimento.

Tuttavia, la reazione immediata e veemente dell’ex tecnico dell’Atalanta nei confronti del quarto ufficiale ha aggravato la situazione. Di fronte a tale atteggiamento, l’arbitro non ha esitato a mostrare il cartellino rosso, sancendo l’espulsione definitiva di Gasperini dalla partita.

