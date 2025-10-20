Cremonese Udinese, Nicola parla nel pre gara: «La classifica ci fa piacere, ma il nostro obiettivo è di creare un’identità»

Cremonese Udinese, il tecnico dei grigiorossi Davide Nicola parla nel pre gara: «La classifica ci fa piacere, ma il nostro obiettivo è questo»

Nel prepartita di Cremonese Udinese, in programma alle 20:45 allo stadio Zini e valida come ultimo appuntamento della settima giornata, l’allenatore dei grigiorossi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Le parole:

PAROLE – «La classifica ci fa piacere, ma il nostro obiettivo è quello di creare un’identità precisa. Sappiamo che ci costerà sacrifici e tanto lavoro ma non ci spaventa. Noi dobbiamo migliorare in tutto, compresa la produzione offensiva e l’efficacia in fase difensiva. Ma questo è il frutto del lavoro di mesi».

VARDY E BASCHIROTTO – «Ogni giocatore ha valori morali che cercavamo e che allo stesso tempo possano dare un contributo. Oggi tocca a loro perché Grassi ha qualche problemino e Sanabria è tornato dalla Nazionale è affaticato. Ma ora giochiamo ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti».

LEGGI ANCHE – Cremonese Udinese LIVE: sintesi, cronaca, tabellino del match di Serie A

